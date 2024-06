Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 0,5 % im Plus, voest nach Zahlen fest

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit Gewinnen präsentiert. Der ATX hielt gegen 14.50 Uhr mit einem moderaten Plus von 0,47 Prozent bei 3.659,63 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,35 Prozent auf 1.832,80 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es stärker nach oben. Für gute Börsenstimmung sorgte die Hoffnung auf eine Leitzinssenkung bei der am Donnerstag anstehenden Zinsentscheidung der EZB.

"Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieben die Ökonomen der Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht".

Die am Nachmittag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Laut dem privaten ADP-Institut ist im Mai die Beschäftigungszahl in der US-Privatwirtschaft um 152.000 zum Vormonat angewachsen. Experten hatten im Vorfeld mit einem deutlicheren Zuwachs von 175.000 neuen Stellen gerechnet. Die ADP-Zahlen gelten als Vorindikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. Schwache Arbeitsmarktdaten werden derzeit an den Märkten ambivalent aufgenommen, da sie Zinssenkungen der US-Notenbank wahrscheinlicher machen.

Für größere Kursausschläge sorgten in Wien einzelne Unternehmensnachrichten. Stark gesucht waren nach Meldung von Jahresergebnissen die Aktien der voestalpine und legten am Mittwochnachmittag 3,1 Prozent zu. Der Stahlkonzern hat für 2023/24 einen Einbruch beim Nettogewinn vermeldet, was jedoch erwartet worden war.

Christian Obst von der Baader Bank sprach von einem soliden Zahlenwerk mit einer positiven Note. Eine negative Überraschung sei die gekürzte Dividende, kommentierte der Analyst. Dafür liege der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr über den Erwartungen.

Aktien von Rosenbauer stiegen um 5,4 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit über einem Jahr. Dem Wirtschaftsmagazin "trend" zufolge will eine Investorengruppe, bestehend aus dem Red-Bull-Erben Mark Mateschitz, dem Industrielle Stefan Pierer und zwei Firmen aus dem Umfeld der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, beim Feuerwehrausrüster einsteigen. Über die im März angekündigte Kapitalerhöhung könnte sich das Konsortium ein Drittel an dem Unternehmen sichern, berichtet der "trend" in seiner am Freitag erscheinenden Ausgabe.

Die OMV-Aktien gewannen am Tag ihrer Dividendenausschüttung 2,5 Prozent. Gesucht waren auch Andritz (plus 1,8 Prozent) sowie die Bankwerte Erste Group (plus 1,5 Prozent) und BAWAG (plus 1,3 Prozent).

Impulse für die Börsen könnte jetzt noch der um 16 Uhr anstehende ISM-Index der US-Dienstleister bringen. Der schon veröffentlichte ISM-Index der Industrie war unter der Expansionsschwelle gelegen und hatte damit Konjunktursorgen geschürt. Der Entwicklung der Dienstleister dürfte daher besondere Aufmerksamkeit zukommen, schreiben die Analysten der Helaba.

mik/ste

ISIN AT0000999982