Wiener Börse (Nachmittag) - ATX 0,8 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiter mit Verlusten gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr mit einem Minus von 0,77 Prozent bei 3.251,82 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,73 Prozent auf 1.630,91 Zähler. Andere Börsen in Europa zeigten sich am Nachmittag nur wenig bewegt. Viele Anleger dürften derzeit die am Abend anstehende Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls der US-Notenbank Fed abwarten.

Belastet wurde der ATX insbesondere von Abgaben bei Versorger- und Ölwerten. Auch an anderen europäischen Börsen wurden Titel aus der Branche mit Abschlägen gehandelt. Um 2,2 Prozent bergab ging es für die schwer gewichtete OMV-Aktie. Die Papiere des Ölfeldausrüsters SBO fielen im Vorfeld der morgen anstehenden Quartalszahlen sogar um 6,1 Prozent auf den tiefsten Stand seit März 2022 zurück.

Verbund-Aktien ermäßigten sich um 2,3 Prozent. Unter den größeren Verlierern fanden sich auch die Aktien des Faserherstellers Lenzing mit einem Minus von 3,4 Prozent.

Gesucht waren Aktien der CA Immo und legten bei höherem Volumen rund 1,2 Prozent zu. Gute Nachfrage gab es auch in Wienerberger (plus 1,2 Prozent) und RBI (plus 0,9 Prozent).

Unter den Nebenwerten verloren Marinomed-Aktien nach Zahlen 3,3 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres bei stabilem Umsatz eine Ausweitung des negativen Betriebsergebnisses hinnehmen müssen.

Die Finanzergebnisse würden im Rahmen der Erwartungen liegen, erklärte Vladimira Urbankova von der Erste Group in einer ersten Einschätzung. Jedoch seien für die Entwicklung der Aktie die Aussichten auf Vertriebspartnerschaften von größerer Bedeutung, so die Analystin weiter. Hier habe das Management nun vorsichtigere Töne angeschlagen.

