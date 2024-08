Wiener Börse (Nachmittag) - ATX am Nachmittag leicht im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag in einem positiven Umfeld ebenfalls leicht im Plus gezeigt. Der ATX notierte knapp vor 15 Uhr mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 3.663,38 Punkten. Auch andere Börsen verzeichneten Gewinne in dieser Größenordnung.

Für Impulse sorgten einzelne Unternehmensnachrichten. Quartalszahlen gab es von Kapsch TrafficCom. Der Wiener Mautsystemanbieter hat im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2024/25 beim Umsatz etwas zugelegt, das operative Ergebnis (EBIT) fiel aufgrund von Entkonsolidierungseffekten aber weiter negativ aus. Nach Einschätzung der Erste-Analysten sind die Zahlen "leicht positiv" ausgefallen. An der Börse verlieren die Titel des Unternehmens am Nachmittag 2,0 Prozent.

Aktien der Addiko verloren am Nachmittag 3,9 Prozent auf 18,75 Euro. Die slowenische Großbank NLB ist mit ihrem Übernahmeangebot für die heimische Addiko gescheitert, teilte die NLB am Vorabend in einer Aussendung mit. Die NLB bot den Aktionären 22 Euro je Aktie. Allerdings strebte die Großbank von Anfang an eine qualifizierte Mehrheitsbeteiligung und eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent der Addiko-Aktien an. Es wurden bis zum Ende der Angebotsfrist jedoch nur 36,39 Prozent bei der Zahlungs- und Abwicklungsstelle hinterlegt.

Unter den Bluechips stiegen Aktien des Stahlkonzerns voestalpine um 3,5 Prozent. Gut gesucht waren auch die Titel des Faserspezialisten Lenzing und des Leiterplattenherstellers AT&S und gewannen jeweils knapp 3 Prozent. Die größten Verlierer im prime market waren Polytec mit einem Minus von 4,1 Prozent.

Viele Anleger dürften nun das Notenbanker-Treffen in Jackson Hole abwarten, das am Donnerstag startet. Börsianer erhoffen von den Aussagen im Rahmen des Symposions Hinweise auf die kommenden Schritte der großen Notenbanken. Mit Spannung erwartet wird dabei vor allem die am Freitag anstehende Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell.

Signale für den kommenden geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed könnte auch die am Mittwochabend anstehende Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle zur letzten Fed-Zinsentscheidung liefern. Das Protokoll sollte der Erwartung einer Zinssenkung der Fed bei ihrer nächsten Sitzung im September nicht entgegenstehen, erwarten die Analysten der Helaba. An den Finanzmärkten wird derzeit mit einem Zinsschritt gerechnet, offen ist aber in welchem Ausmaß.

