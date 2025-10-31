ATX
|
4 808,16
|
60,49
|
1,27 %
|
31.10.2025 15:01:00
Wiener Börse (Nachmittag) - ATX erneut fester dank Quartalszahlen
Damit hob sich der Wiener Leitindex wie bereits am Vortag von einem verhaltenen europäischen Umfeld ab. Grund sind vor allem gut aufgenommene Zahlen auf Unternehmensebene. Vor dem Wochenende richteten sich die Blicke auf die Quartalsbilanz des größten ATX-Werts.
Die Erste Group übertraf dabei mit ihren Neunmonatszahlen die selbst erhobenen Konsensschätzungen und hob zudem den Ausblick für das kommende Jahr an. Die Analysten der UBS sehen laut einer ersten Reaktion "solide Kernergebnisse und eine starke Kapitalquote". Die Aktie kletterte um 4,7 Prozent auf ein neues Rekordhoch.
Datenseitig standen am Berichtstag die Verbraucherpreise für die Eurozone auf dem Programm, die jedoch keine maßgeblichen Impulse setzen. Die Inflationsrate sank nämlich wie erwartet auf 2,1 Prozent und bewegte sich weiter auf das Inflationsziel der Europäischen Zentralbank zu.
Unter den weiteren Einzelwerten legten die Aktien der BAWAG um zwei Prozent zu und Papiere der RBI bestätigten mit plus 1,8 Prozent die starken Vortagesgewinne. Andritz und Verbund kamen nach dem starken Vortag hingegen bis zu einem Prozent zurück.
spa/mik
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|4 808,16
|1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.