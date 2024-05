Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in freundlichem Umfeld +0,5 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitagnachmittag etwas an Schwung verloren, steht jedoch weiterhin klar in der Gewinnzone. Der ATX hielt gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 3.688,61 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,37 Prozent auf 1.845,29 Zähler.

Auch an anderen europäischen Börsen ging es nach oben. Der deutsche DAX und der britische FTSE-100 setzten damit ihre Rekordfahrt fort. Auch der ATX Total Return, bei dem auch die Dividendenauszahlungen der enthaltenen Aktien miteinbezogen werden, notiert derzeit so hoch wie noch nie zuvor. Angetrieben wurden die Märkte weiter von der Hoffnung auf sinkende Zinsen.

Der Handel verlief aber ruhig, nach dem Feiertag dürften am Freitag weniger Marktteilnehmer aktiv sein als sonst. Kursbewegende Unternehmensmeldungen oder Konjunkturdaten aus der Eurozone gab es am Vormittag zudem nicht.

Gute Nachrichten gab es dafür aus Großbritannien. Die Wirtschaft des Landes hat mit einem überraschend starken Wachstum im ersten Quartal ihre Rezession beendet. In den USA stehen am Nachmittag dann noch die von der Uni Michigan ermittelten Daten zum Verbrauchervertrauen an.

Stärker nachgefragt waren am Vormittag des Versorgers Verbund und gewannen 1,2 Prozent. Aktien des Öl- und Gaskonzerns OMV stiegen bei höheren Umsätzen um 0,9 Prozent. Auch anderen Börsen fanden sich Energiewerte unter den Gewinnern. Die Rohölpreise hatten zuletzt ebenfalls zugelegt. voestalpine fanden sich mit einem Plus von 1,2 Prozent ebenfalls unter den Gewinnern.

Wienerberger verloren zwar optisch 1,1 Prozent oder 38 Cent an Wert, um den Dividendenabschlag von 0,90 Euro bereinigt stand zuletzt hingegen ein Plus von 1,5 Prozent zu Buche.

Aktien der Post kamen nach ihrer zweitägigen Gewinnserie wieder etwas zurück und verloren 0,9 Prozent. Der Logistiker hatte am Mittwoch mit guten Quartalszahlen positiv überrascht.

