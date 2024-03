Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in ruhigem Handel 0,5 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiter gut behauptet gezeigt. Der ATX hielt gegen 15.15 Uhr mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 3.516,66 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,44 Prozent auf 1.766,57 Zähler. Auch andere Börsen in Europa zeigten sich höher. Viele Anleger dürften sich im Vorfeld des Osterwochenendes und vor wichtigen US-Inflationsdaten am Freitag aber zurückhalten, hieß es.

Auch unter den Einzelaktien gab es kaum größere Kursbewegungen. Bei höhere Volumen gesucht waren vor allem die Aktien des Faserherstellers Lenzing (plus 3,1 Prozent) und des Leiterplattenherstellers AT&S (plus 2,2 Prozent).

FACC stiegen nach Meldung von Ergebnissen um 1,7 Prozent. Zeitweise lag die Aktie sogar mehr als 5 Prozent im Plus. Der oberösterreichische Luftfahrt-Zulieferer hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 21,3 Prozent auf 736 Mio. Euro gesteigert. Das operative Ergebnis (EBIT) verdreifachte sich auf 17,5 Mio.

Laut den Analysten der Erste Group wurden mit den Zahlen die schon gemeldeten vorläufigen Ergebnisse bestätigt. Die Angaben zu den Auftragsständen lassen zudem auf eine anhaltend hohe Kapazitätsauslastung schließen. Die Analysten der Baader Bank schrieben in einer ersten Reaktion von guten Zahlen und einem vielversprechenden Auftragsbuch.

Schwach zeigten sich am Nachmittag Pierer Mobility und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent das Schlusslicht im prime market. DO&CO verloren bei höherem Volumen 2,4 Prozent.

Die am Vormittag gemeldeten Stimmungsdaten der EU-Kommission für die Eurozone wirkten sich nicht merklich an den Börsen aus. Der von der EU-Kommission veröffentlichte Index der Wirtschaftsstimmung lag mit 96,3 Punkten geringfügig über der Prognose von 96,2 Punkten. In fast allen wichtigen Sektoren verbesserte sich die Stimmung. Lediglich in der Bauwirtschaft trübte sie sich etwas ein.

In den USA bleibt es datenseitig am Mittwoch überwiegend ruhig. Aus den Zentralbanken äußern sich im Tagesverlauf einige hochrangige Vertreter.

