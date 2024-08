Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in ruhigem Handel leicht im Plus

Am Wiener Aktienmarkt haben die Anleger am Mittwoch Vorsicht walten lassen. Der ATX blieb in der engen Handelsspanne der Vortage, wobei sich nach drei Gewinntagen in Folge nun wieder ein kleiner Verlust andeutet. Knapp vor 15 Uhr hielt der Leitindex mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 3.684,55 Punkten.

Im europäischen Umfeld gab es überwiegend moderate Gewinne zu sehen. Die Anleger warten mit Spannung auf die am Abend anstehende Quartalsbilanz und vor allem die Prognosen des US-Chip-Schwergewichts Nvidia, das als Hauptprofiteur des KI-Booms gilt. Die am Vormittag gemeldeten Daten zur Geldmenge in der Eurozone beeinflussten die Kurse kaum, aus den USA werden am Mittwoch keine wichtigen Konjunkturdaten erwartet.

Am heimischen Aktienmarkt werden einige Quartalsbilanzen aus dem Immobiliensektor erwartet. So stehen die Ergebnisse von S Immo, Immofinanz und CA Immo an, letztere beide jedoch erst am Abend. Die Aktien der Unternehmen zeigen sich im Vorfeld der Zahlen kaum bewegt. Am Donnerstag folgen Zahlen von der UBM Development. UBM-Aktien legten am Nachmittag 1,5 Prozent zu.

Bereits gemeldet wurden Halbjahreszahlen der Vienna Insurance Group (VIG). Die Papiere verloren bei dünnen Umsätzen 0,2 Prozent. Der Versicherer hat in der ersten Jahreshälfte sowohl bei den verrechneten Prämien als auch bei den Gewinnkennzahlen Zuwächse verzeichnet.

Insbesondere beim Gewinn vor Steuern (EBT) habe die VIG die Konsenserwartungen übertroffen, hieß es vom Erste-Analyst Thomas Unger. Insgesamt zeige das Zahlenwerk, dass sich die starke operative Leistung von 2023 in der ersten Hälfte von 2024 fortsetze.

Porr-Aktien stiegen am Nachmittag um 0,6 Prozent. Die Titel profitierten von einer Bestätigung der Kaufempfehlung der Warburg samt leicht angehobenem Kursziel. Warburg-Analyst Philipp Kaiser lobte insbesondere die Margensteigerung des Baukonzerns.

Die größten Gewinner im prime market waren Warimpex mit einem Plus von 4,6 Prozent. Massiv unter Druck kamen hingegen RHI Magnesita und verloren 8,0 Prozent. Auffällig waren zudem Pierer Mobility, die 5,9 Prozent einbüßten. OMV verloren vor dem Hintergrund zurückgehender Ölpreise 1,3 Prozent. Wenig Bewegung gab es bei den Finanzwerten zu sehen.

mik/sto

ISIN AT0000999982