ATX
|
4 747,67
|
73,28
|
1,57 %
|
28.10.2025 15:13:00
Wiener Börse (Nachmittag) - ATX knapp behauptet, Warten auf Fed
Für die Fed-Zinsentscheidung am Mittwoch ist eine Zinssenkung im Ausmaß von 25 Basispunkten mit einer Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent an den Märkten eingepreist, schreiben die Analysten der Helaba. Von der am Donnerstag folgenden EZB-Zinsentscheidung erwarten die Experten hingegen keinen Zinsschritt.
Die größten Verlierer im ATX waren die Aktien der Bauwerte Porr und Strabag mit Kursverlusten von 1,9 bzw. 1,4 Prozent. Schwach zeigten sich auch Lenzing und Verbund und gaben jeweils gut ein Prozent nach. Die größten ATX-Gewinner waren UNIQA mit einem Plus von 1,1 Prozent. Gesucht waren auch die Ölwerte OMV und Schoeller Bleckmann und legten 0,9 bzw. 0,7 Prozent zu.
Schwächer zeigten sich trotz neuer Empfehlungen Palfinger-Aktien und verloren 2,0 Prozent. Die Analysten der Berenberg Bank und der Deutschen Bank haben ihre Kaufempfehlungen in Reaktion auf die zuletzt gemeldeten Quartalszahlen des Kranherstellers bestätigt.
Impulse für den Handel könnte im weiteren Wochenverlauf neben den Zinsentscheidungen auch die Berichtssaison liefern. Am Mittwoch werden Ergebnisse vom Öl- und Gaskonzern OMV erwartet. Am Donnerstag stehen Zahlen der RBI an.
mik/spo
ISIN AT0000999982
