Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 1 % weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.663,61 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,00 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,97 Prozent bei 1.836,09 Zählern.

Weiterhin schwach zeigte sich auch das europäische Börsenumfeld. Zudem deuten die US-Futures auf einen negativen Handelsstart an der Wall Street hin. Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag und den am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten halten sich viele Anleger bereits zurück, hieß es von einem Marktbeobachter. Die Unsicherheit über die weitere Geldpolitik der wichtigen Notenbank belastet, hieß es weiter.

Datenseitig waren die Blicke am Vormittag auf den deutschen Arbeitsmarkt gerichtet. Dort ist die Zahl der Arbeitslosen im Mai im Vergleich zum April im Zuge einer nur schwachen Frühjahrsbelebung um 27.000 auf 2,723 Millionen gesunken. Das sind 179.000 Arbeitslose mehr als im Mai 2023. Die Arbeitslosenquote sank verglichen mit April um 0,2 Prozentpunkte auf 5,8 Prozent. Im weiteren Verlauf rücken dann noch die US-Industrieaufträge ins Blickfeld der Investoren.

Gedrückt wurde der ATX vor allem von den Abschlägen bei den schwer gewichteten Banktiteln. So notierten BAWAG 2,2 Prozent schwächer und Erste Group büßten 1,7 Prozent an Wert ein. Raiffeisen verloren 0,9 Prozent. Banktitel fanden sich europaweit auf den Verkaufslisten der Investoren.

Schwach zeigten sich in einem europäischen Branchenvergleich auch die Energiewerte. Sie reagierten damit auf die anhaltende Talfahrt der Ölpreise, die unter Sorgen vor einem Überangebot leiden. In Wien gaben OMV um 0,6 Prozent nach und Schoeller-Bleckmann sanken um 1,4 Prozent. Bei den Energieversorgern büßten Verbund 1,4 Prozent ein, während EVN 0,7 Prozent zulegen konnten.

Der Versicherungskonzern UNIQA wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 eine Dividende von 0,57 Euro je Aktie ausschütten. Einem entsprechenden Vorschlag des Vorstands stimmte die Hauptversammlung am gestrigen Montag zu, wie das Unternehmen mitteilte. UNIQA-Aktien zeigten sich 0,2 Prozent leichter.

Anteilsscheine des Flughafen Wien gewannen 0,8 Prozent auf 49,00 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Titel des heimischen Airports leicht von 57,00 auf 57,50 Euro nach oben gesetzt. Das Anlagevotum "Accumulate" wurde bestätigt.

ger/sto

ISIN AT0000999982