Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,33 % freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.070,30 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,33 Prozent. Der ATX Prime gewann 0,38 Prozent auf 1.544,14 Zähler.

Nach schwächerem Beginn konnte sich der ATX im Verlauf des Vormittags ins Plus vorarbeiten und hielt sich dort auch am frühen Nachmittag. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls fester und knüpfte damit an den freundlichen Wochenbeginn an. Die US-Börsen werden zu Handelsbeginn nur wenig verändert erwartet.

Die Marktteilnehmer bleiben vor der US-Fed Sitzung am morgigen Mittwoch aber vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank könnten wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs geben.

Die Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt, wurde am Vormittag bekannt. Die Jahresinflationsrate fiel von 4,3 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Zudem ist laut Eurostat die Wirtschaft des Währungsraum im dritten Quartal überraschend um 0,1 Prozent geschrumpft.

Unter den Einzelwerten rückten OMV nach Zahlenvorlage in den Fokus. Der Konzern, der im Vorjahr von sehr hohen Öl- und Gaspreisen profitiert hatte, musste im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres wie erwartet einen deutlichen Rückgang auf operativer Ebene und beim Nettoergebnis hinnehmen. Das bereinigte CCS EBIT (geglättet um Schwankungen der Rohstoffpreise) brach um 62 Prozent auf 1,334 Mrd. Euro ein. Das bereinigte CCS-Nettoergebnis sank gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres um 64 Prozent auf 431 Mio. Euro. OMV-Aktien tendierten nach deutlicheren Anfangsverlusten am frühen Nachmittag mit minus 0,2 Prozent nur noch leicht schwächer.

Bei den weiteren Indexschwergewichten konnten voestalpine um 1,6 Prozent zulegen. Wienerberger und Andritz zeigten sich um 0,4 bzw. 0,9 Prozent höher. Hingegen büßten Verbund 1,5 Prozent an Wert ein.

Unter den Bankwerten zeigten sich BAWAG um 0,9 Prozent befestigt und Raiffeisen legten um 0,4 Prozent zu. Erste Group konnten sich leicht um 0,2 Prozent steigern.

