ATX

4 982,02
-18,68
-0,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
26.11.2025 14:43:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,48 % knapp vor Rekordhoch

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag klar zugelegt und steht damit nur mehr knapp vor einem Allzeithoch. Der ATX gewann bis etwa 14.30 Uhr 0,48 Prozent auf 4.971,77 Punkte, nachdem er bereits an den zwei Vortagen merklich zugelegt hatte. Damit näherte sich der heimische Leitindex seinem Rekordhoch auf Verlaufsbasis bei gut 5.010 Punkten vom 9. Juli 2007 weiter an. Am selben Tag wurde damals auch der höchste Schlussstand bei 4.981,87 Einheiten erzielt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen erneut nach oben. Positive Vorgaben hatte die Wall Street am Vorabend geliefert und auch die vorbörslichen Indikatoren lassen weitere Zuwächse an den US-Börsen erwarten. Zudem unterstützen international die Hoffnungen auf ein Kriegsende in der Ukraine.

Am heimischen Aktienmarkt rückte der Flughafen Wien in den Fokus. Der führende heimische Airport baut in Schwechat keine dritte Piste, wurde am Dienstagabend publik. Das Projekt werde nicht weiterverfolgt. Nach eingehender Analyse aller relevanten Entscheidungsfaktoren hat der Vorstand der Flughafen Wien AG dies beschlossen, teilte das Unternehmen mit. Man könne mit dem geplanten Zwei-Pisten-System und dortigen Ausbauten auch weiterwachsen. Laut Analysten der Erste Group ist die Entscheidung keine Überraschung und in diesem Sinne werde eine neutrale Marktreaktion erwartet. Die Flughafen-Aktie gewann jedoch 4,6 Prozent an Höhe.

Strabag-Titel bauten ein Plus von 1,6 Prozent. Der Baukonzern hat im Sultanat Oman vom Verkehrsministerium einen Großauftrag zur Modernisierung einer zentralen Verkehrsachse in der Hauptstadt Maskat erhalten. Über ihre Landesgesellschaft Strabag Oman LLC soll die rund 8,7 Kilometer lange 18th of November Street gemeinsam mit der Al Mouj Street ausgebaut werden. Das Auftragsvolumen liegt bei etwa 102 Mio. Euro.

Im Technologiebereich steigerten sich die AT&S-Anteilsscheine um starke 6,4 Prozent. Europaweit ging es mit den Techwerten klar nach oben. Im Plus tendierten in Wien auch die schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verteuerten sich um 1,2 Prozent. BAWAG und Erste Group legten 0,5 bzw. 1,3 Prozent zu.

voestalpine befestigten sich um 0,7 Prozent auf 37,00 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben im Zuge einer Branchenanalyse das Kursziel für die Papiere des Stahlwertes von 41 auf 44 Euro angehoben. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Insgesamt bleiben die Analysten für die gesamte Branche positiv und sehen voestalpine-Aktien als einen der "Top Picks". Begründet wird das mit guten Wachstumsaussichten des Stahlkonzerns in verschiedenen Bereichen (Schienenverkehr, Lagerhaltung etc.) und Maßnahmen zur Stärkung der Ertragskraft.

ste/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 4 981,93 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:06 NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025
26.11.25 Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
24.11.25 Bridgewaters Depot-Umbau im dritten Quartal: Diese Aktien rückten neben Microsoft, NVIDIA & Co. in den Fokus
23.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 47
23.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 47: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen