Wiener Börse (Nachmittag) - ATX nach US-Daten sehr fest

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag und Vorlage wichtiger Preisdaten weiterhin sehr fest gezeigt. Der heimische Leitindex ATX kletterte bis gegen 14.45 Uhr um 1,16 Prozent auf 3.188,38 Punkte und steuert damit auf den 3. Gewinntag in Serie zu. Der breiter gefasste ATX Prime verbuchte ein Plus von 1,06 Prozent auf 1.607,33 Einheiten. Auch die wichtigsten europäischen Handelsplätze zeigten sich bisher fester.

Im Fokus der Marktteilnehmer standen frische Inflationszahlen, die vor allem mit Blick auf die weitere geldpolitische Vorgehensweise der Notenbanken von Bedeutung sind. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im September um 3,5 Prozent zum Vorjahresmonat, im August waren es noch 3,4 Prozent gewesen. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel verringerte sich hingegen auf 3,9 Prozent, nach 4,3 Prozent im Monat zuvor. Die Zahlen lagen im Rahmen der Analystenerwartungen.

Preiszahlen aus der Eurozone, die bereits am Vormittag veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Inflation im Euro-Raum im September wohl weiter zurückgehen dürfte. Laut ersten Eurostat-Schätzungen stiegen die Verbraucherpreise um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im August waren es noch 5,2 Prozent gewesen.

Die Kernrate für die Eurozone, in der die schwankungsanfälligen Energie- und Lebensmittelpreise sowie Alkohol und Tabak ausgeklammert sind, sank im September auf 4,5 Prozent nach einem August-Wert von 5,3 Prozent. Damit liegt die Inflation immer noch deutlich über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent.

Meldungsseitig blieben Impulse für Wiener Werte bisher aus, auch von Analystenseite war es weiterhin still. Stark nachgefragt wurden Aktien der Raiffeisen Bank International, die sich mit einem Aufschlag von 5,5 Prozent an die Spitze der Kursgewinner im prime market setzten. Die Branchenkollegen BAWAG (plus 1,6 Prozent) und Erste Group (plus 1 Prozent) konnten ebenfalls zulegen.

Sehr fest zeigten sich auch die meisten Industriewerte. Lenzing kletterten nach starken Vortagesgewinnen erneut um 2,9 Prozent, Palfinger gewannen bisher 2 Prozent und auch Semperit (plus 1,9 Prozent) und Andritz (plus 1,7 Prozent) waren gut gesucht. RHI Magnesita hingegen lagen mit 1,2 Prozent im Minus. Ebenfalls schwächer zeigten sich die Ölwerte der OMV und gaben 0,2 Prozent nach.

kat/ste

