Wiener Börse (Nachmittag) - ATX um 0,19 Prozent etwas höher

Der Wiener Aktienmarkt hat am Dienstagnachmittag in einem ruhigen Handel etwas höher tendiert. Für den ATX ging es um 14.15 Uhr um 0,19 Prozent auf 3.693,44 Einheiten hinauf. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls freundlich.

Impulsgebende Konjunkturdatenveröffentlichungen waren bisher Mangelware. Auch von den anstehenden Datenveröffentlichungen um 16 Uhr erwarten sich die Experten der Helaba keine größeren Kursbewegungen. "Das Verbrauchervertrauen hinterlässt an den Finanzmärkten in der Regel keine tiefen Spuren", schrieben die Helaba-Analysten mit Verweis auf in Europa anstehende Stimmungsdaten. Wichtiger seien die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes, die zur Wochenmitte auf dem Programm stehen, gefolgt vom ifo-Geschäftsklima Deutschland am Donnerstag.

Gesucht waren im Leitindex die Bankenwerte. So steigerten sich die Anteilsscheine der Raiffeisen Bank International um satte 2,5 Prozent. Für die Titel von BAWAG ging es um 1,5 Prozent hinauf. Die Aktien der Erste Group gewannen 0,5 Prozent.

Dagegen schwächer präsentierten sich die Papiere von voestalpine, die um 1,3 Prozent nachgaben. Bei OMV war ein Minus von ein Prozent zu sehen gewesen. DO&CO gaben nach den Verlusten der vergangenen beiden Handelstage erneut nach, und zwar um 0,8 Prozent. Der Airline-Caterer hatte am Freitag mitgeteilt, trotz guter Quartalszahlen keine Dividende für das Geschäftsjahr 2023/24 auszahlen zu wollen.

