Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,2%, Semperit gesucht

Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag leichte Verluste ausgewiesen. Für den Leitindex ATX ging es um 14.40 Uhr um 0,18 Prozent auf 3.561,82 Einheiten hinab. Nachdem am Vormittag die stark zurückgegangenen Erwartungen von Börsenprofis an die deutsche Konjunktur im Blick gestanden waren, rückten am Nachmittag US-Erzeugerpreise in den Fokus.

So fiel der Preisanstieg auf Produzentenebene in den Vereinigten Staaten für den Juli, sowohl im Monatsvergleich als auch im Jahresvergleich, unter den Prognosen aus. Gegenüber dem Vorjahresmonat lag die Kernrate bei 2,4 Prozent, Experten hatten zuvor mit 2,7 Prozent gerechnet.

Unter den Einzelwerten blieb die Aufmerksamkeit weiter auf die Titel des Gummi- und Kautschukkonzerns Semperit gerichtet. Sie legten nach der Vorlage von Halbjahreszahlen im prime market Segment um satte 5,6 Prozent zu.

Die Experten der Erste Group schrieben in einem Kommentar zu den vorgelegten Ergebnissen, dass diese überwiegend im Rahmen der Erwartungen lagen. Der mittelfristige Ausblick sehe "vielversprechend" aus. Die Experten der Baader sprachen indes von einer soliden Bilanz.

Semperit hatte im ersten Halbjahr 2024 einen leichten Umsatzrückgang von annähernd drei Prozent zu spüren bekommen. Das Betriebsergebnis (EBIT) brach um deutlichere 18,6 Prozent ein. Nach Steuern lag das Ergebnis bei 9,6 Mio. Euro und damit klar über den im Vorjahr verbuchten 3,6 Mio.

Auf Analystenseite meldeten sich die Analysten der Berenberg zur DO&CO mit einer Kurszielanhebung von 185 auf 190 Euro zu Wort. Die "Buy"-Bewertung beließ Experte Christoph Greulich unverändert. Die Aktie stieg um knapp ein Prozent auf 146,00 Euro.

Unter den weiteren Einzelwerten zeigten sich zudem AT&S fest mit plus 2,8 Prozent - auf Wochen- und Monatssicht sind allerdings weiterhin klare Abgaben zu sehen. Schwach waren erneut voestalpine im ATX. Die Titel verloren 1,6 Prozent. Seit Anfang des Jahres gaben die Anteile im Leitindex um annähernd 24 Prozent nach.

sto/mik

ISIN AT0000999982