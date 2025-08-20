ATX

20.08.2025 14:23:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX verliert 0,68 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel weiterhin mit einer schwächeren Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX ermäßigte sich bis etwa 14.15 Uhr um 0,68 Prozent auf 4.815,97 Punkte. An den europäischen Leitbörsen herrschten hingegen überwiegend positive Vorzeichen vor.

Weitere Handelsimpulse könnte die Stimmung an der Wall Street nach Europa liefern. Vorbörsliche Indikatoren lassen auf leichte Rückgänge an den US-Börsen schließen.

Am heimischen Aktienmarkt rückten FACC und KapschTrafficCom mit Ergebnisvorlagen ins Blickfeld. Der oberösterreichische Flugzeugzulieferer FACC hat im ersten Halbjahr zwar mehr Umsatz erwirtschaftet, dennoch aber einen geringeren operativen Gewinn (EBIT) hinnehmen müssen. Die Erlöse legten im Jahresabstand um 10,6 Prozent auf 484,7 Mio. Euro zu, das EBIT erreichte 18,4 Mio. Euro, nach 22,6 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2024. Die FACC-Titel reagierten mit plus drei Prozent.

KapschTrafficCom fielen hingegen um fünf Prozent. Der Wiener Mautsystemanbieter hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 weniger Umsatz erwirtschaftet, der Gewinn fiel allerdings deutlich höher aus als noch vor einem Jahr. Die Erlöse sanken um 28 Prozent auf 100,4 Mio. Euro, der operative Gewinn (EBIT) drehte von -3,4 Mio. auf 21,7 Mio. Euro ins Plus.

Frequentis-Titel sanken um 3,6 Prozent auf 58,8 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Anlagevotum für die Aktien des Anbieters von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen von "Accumulate" auf "Hold" herabgestuft. Gleichzeitig hat der zuständige Experte Daniel Lion das Kursziel von 50,0 auf 65,0 Euro deutlich erhöht.

Klar abwärts ging es auch für die Aktien der schwergewichteten Banken. BAWAG verbilligten sich um 1,9 Prozent. Erste Group gaben 0,9 Prozent nach und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,2 Prozent verbuchen.

Unter den weiteren Schwergewichten gaben OMV-Anteilsscheine um 0,7 Prozent ab. Im Technologiebereich schwächten sich AT&S ebenfalls um 0,7 Prozent ab.

Ins Blickfeld rückten auch heimische Inflationszahlen. Die Verbraucherpreise sind heuer im Juli mit 3,6 Prozent auf Jahressicht stärker gestiegen, als in der Schnellschätzung der Statistik Austria angenommen: Hier ging sie von 3,5 Prozent aus, teilte die Behörde am Mittwoch mit.

ste/spo

ISIN AT0000999982

