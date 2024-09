Wiener Börse schließt mit leichtem Plus - ATX steigt 0,15 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank Federal Reserve mit leichten Zuwächsen geschlossen. Nach Handelsende hielt der heimische Leitindex ATX 0,15 Prozent höher bei 3.600,36 Einheiten. Der ATX Prime zeigte sich mit plus 0,13 Prozent bei 1.799,88 Punkten. Auch an anderen europäischen Börsen ging es nach oben.

Diese Handelswoche steht im Zeichen der Zinsentscheidung der Fed, die am morgigen Mittwoch fallen wird. Am Markt wird davon ausgegangen, dass die Fed die Zinsen senken wird. Wie stark die Senkung ausfallen wird, ist jedoch offen. Zuletzt spekulierten zunehmend Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer auf eine Senkung um 50 Basispunkte.

Am Dienstag wurden frische Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht, die überraschend robust ausfielen und die Erwartungen auf größere Zinssenkungen eher dämpften. Ihres Erachtens würden die Zahlen insgesamt "nicht zur Rechtfertigung eines großen Lockerungsschrittes der Fed" dienen, schrieb etwa Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz erwartet ebenfalls eine Zinssenkung der Fed um 25 Basispunkte. Ein Soft-Landing der US-Wirtschaft bleibe das Basisszenario, so Mayr.

mha/kat

ISIN AT0000999982