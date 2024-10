Wiener Börse schließt nach EZB-Zinssenkung mit leichten Verlusten

Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Leitzinssenkung der EZB minimal tiefer geschlossen. Der ATX hatte nach einem Vormittag in der Gewinnzone am Nachmittag um den Vortagesschluss gependelt. Zu Handelsende hielt der heimische Leitindex schließlich minimale 0,06 Prozent tiefer bei 3.611,02 Einheiten und der breiter gefasste ATX Prime gab 0,09 Prozent auf 1.804,27 Punkte nach. An den europäischen Börsen gab es dagegen Kursaufschläge zu sehen.

Der Handelstag stand im Zeichen der Zinssenkung der EZB. Der am Finanzmarkt richtungsweisende Einlagenzins, den Banken für bei der EZB geparkte Gelder erhalten, verringert sich um 0,25 Prozentpunkte auf 3,25 Prozent. Von den Marktteilnehmerinnen und -teilnehmern war eine Senkung in diesem Ausmaß erwartet worden.

Das war bereits die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Ob das Zinsstakkato im Dezember weiter geht, wovon viele Experten ausgehen, ließ die EZB offen. "Wir werden weiterhin einen datenabhängigen Ansatz verfolgen", sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde.

