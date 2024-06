Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX befestigt sich um 0,75 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag nach den klaren Abgaben am Freitag eine Erholung gestartet und ist mit Zugewinnen aus dem Handel gegangen. Zu Börsenschluss stand der heimische Leitindex ATX 0,75 Prozent im Plus bei 3.618,70 Punkten. Der ATX Prime legte 0,77 Prozent bei 1.814,59 Einheiten zu.

Der Wochenbeginn fiel ruhig aus, nur aus Deutschland kamen am Vormittag Zahlen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Juni verschlechtert. Das Ifo-Geschäftsklima fiel unerwartet um 0,7 Punkte auf 88,6 Zähler.

Österreichische Bankenwerte schlossen sich dem positiven europäischen Trend an und legten wie diese zu. Versicherungswerte zeigten sich ebenfalls gesucht und Pierer Mobility starteten eine Erholung.

mha/ste

ISIN AT0000999982