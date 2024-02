Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fester bei 3.387,22 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Montag mit festerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Freitag-Schluss (3.358,95) um 28,27 Punkte oder 0,84 Prozent auf 3.387,22 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,75 Prozent oder 12,79 Punkten bei 1.707,29 Einheiten.

Auch die europäischen Leitbörsen starteten überwiegend freundlich in die neue Handelswoche. Unterstützung lieferte eine positiv tendierende Wall Street. Profitieren konnten die Börsen laut Marktbeobachtern auch von sinkenden Preisen für Energieträger. So fiel der europäische Gaspreis auf den niedrigsten Stand seit Juli. Auch der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent ging leicht zurück.

Das Geschäft zum Wochenbeginn wurde von Marktbeobachtern allerdings als eher ruhig und impulsarm beschrieben. So blieben einige wichtige Aktienmärkte in Asien feiertagsbedingt geschlossen. Auch von Konjunkturdatenseite standen keine wichtigen Veröffentlichungen an. Zudem fiel die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen dünn aus.

ger/ste

ISIN AT0000999982