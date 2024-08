Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX fester bei 3.629,88 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Donnerstag mit festerer Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Mittwoch-Schluss (3.597,82) um 32,06 Punkte oder 0,89 Prozent auf 3.629,88 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,87 Prozent oder 15,66 Punkten bei 1.817,69 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich einheitlich mit klaren Zugewinnen. Der ATX drehte nach verhaltenem Verlauf am Nachmittag deutlich nach oben. Marktbeobachter verwiesen vor allem auf starke US-Konjunkturdaten.

So sind die Umsätze des US-Einzelhandels aber auch die Importpreise im Juli stärker gestiegen als erwartet. Ferner sind in den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche unerwartet gesunken.

ISIN AT0000999982