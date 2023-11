Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX freundlich bei 3.085,54 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit freundlicher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg gegenüber dem Montag-Schluss (3.060,24) um 25,3 Punkte oder 0,83 Prozent auf 3.085,54 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Plus von 0,85 Prozent oder 13,03 Punkten bei 1.551,26 Einheiten.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich überwiegend freundlich und knüpfte damit an den positiven Wochenauftakt an. Die Marktteilnehmer bleiben vor der US-Fed Sitzung am morgigen Mittwoch aber vorsichtig, hieß es von einem Marktbeobachter. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank könnten wichtige Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs geben.

Die Teuerung in der Eurozone hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt, wurde am Vormittag bekannt. Die Jahresinflationsrate fiel von 4,3 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Zudem ist laut Eurostat die Wirtschaft des Währungsraum im dritten Quartal überraschend um 0,1 Prozent geschrumpft.

ger/kve

ISIN AT0000999982