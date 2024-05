Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX geht klar höher aus dem Handel

Die Wiener Börse hat den Dienstagshandel mit klaren Gewinnen beendet. Der ATX steigerte sich um 0,97 Prozent auf 3.722,29 Einheiten. Der ATX Prime erhöhte sich um 0,97 Prozent auf 1.864,22 Punkte.

Am Nachmittag standen konjunkturseitig US-Erzeugerpreise im Fokus, nachdem am Vormittag in Deutschland veröffentlichte ZEW-Umfragewerte für Mai überrascht hatten. So legten die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten im Mai mit plus 0,5 Prozent etwas stärker gegenüber dem Vormonat zu, als Experten erwartet hatten. Auf Jahresbasis lag der Anstieg im Rahmen der Erwartungen.

Im Fokus standen am Berichtstag nach Zahlen AT&S und Agrana. Darüber hinaus meldeten sich Wertpapierexperten zur OMV, Lenzing und dem Verbund zu Wort.

sto/ste

ISIN AT0000999982