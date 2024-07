Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,45 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel befestigt beendet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,45 Prozent auf 3.666,66 Einheiten. Am Dienstag hatte er noch starke 1,55 Prozent an Wert eingebüßt. Bei den europäischen Leitbörsen wurde nach den starken Vortagesabschlägen ebenfalls eine Erholungsbewegung absolviert.

Nach Einschätzung der Helaba-Analysten habe international die Risikobereitschaft vor den morgen anstehenden US-Inflationszahlen aber nachgelassen. Zudem lag international ein sehr impulsarmer Handelstag vor. Vor der Veröffentlichung der US-Daten wagten sich die Anleger nicht wirklich aus der Deckung, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene zudem eine sehr dünne Meldungslage vor.

ste/spa

ISIN AT0000999982