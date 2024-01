Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,49 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel befestigt beendet. Der ATX schloss mit plus 0,49 Prozent auf 3.343,28 Einheiten. Marktbeobachter verwiesen auf eine leichte Erholungsbewegung nach den jüngsten Kursrückgängen. Zuvor hatte der heimische Leitindex zwei starke Verlusttage in Folge absolviert.

International drückten zuletzt vor allem die gedämpften Hoffnungen auf baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag nun ein positive Tendenz zu sehen.

ISIN AT0000999982