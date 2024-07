Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,52 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel nach den international mit Spannung erwarteten US-Inflationszahlen befestigt präsentiert. Der Leitindex ATX schloss mit plus 0,52 Prozent auf 3.685,64 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es nach den US-Daten klar in die Gewinnzone.

In den USA sind die Verbraucherpreise im Juni zum Vorjahresmonat geringer als erwartet angewachsen, zum Mai sogar überraschend gesunken und schürten damit Hoffnungen auf eine näher rückende Leitzinssenkung in den USA. Fed-Chef Powell hatte laut den Helaba-Analysten jüngst im US-Kongress gesagt, dass eine weitere Verbesserung der Inflationsentwicklung die Argumente für eine Lockerung der Geldpolitik stärken würde.

ste/mik

ISIN AT0000999982