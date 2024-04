Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,7 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist am Montag mit klaren Kurszuwächsen aus dem Handel gegangen. Der ATX schloss um 0,72 Prozent fester bei 3.592,33 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,66 Prozent auf 1.799,84 Zähler.

In der Vorwoche war der Leitindex auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen, bevor er am Freitag wieder etwas Federn gelassen hatte. Zum Wochenauftakt blieben am heimischen Markt zwar stärkere Impulse aus, im europäischen Umfeld herrschte jedoch eine positive Anlegerstimmung vor. Folglich gewann auch der ATX nach einem verhaltenen Handelsauftakt sukzessive an Höhe.

Marktbeobachter sprachen einerseits von einer Erholung, nachdem in der Vorwoche noch die Zinssenkungshoffnungen der Anlegerinnen und Anleger durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed ein Dämpfer erhalten hatten. Weiters hätten robuste Produktionsdaten aus der deutschen Industrie die Hoffnungen auf gute Unternehmenszahlen im Vorfeld der Berichtssaison für das erste Quartal bestärkt.

ISIN AT0000999982