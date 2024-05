Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,84 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag fester aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann 0,84 Prozent auf 3.590,35 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine uneinheitliche Tendenz zu sehen, während an der Wall Street die Kurse im Verlauf nach oben zeigten. International stand vor allem die auf Hochtouren laufende Berichtssaison im Blickfeld der Akteure.

Am heimischen Aktienmarkt rückte die Raiffeisen Bank International (RBI) mit einer Zahlenvorlage in den Fokus. Nach einem volatilen Handel schlossen die RBI-Papiere mit einem Minus in Höhe von zwei Prozent.

ste/spa

ISIN AT0000999982