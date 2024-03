Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 0,86 Prozent

Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel in einem positiven internationalen Umfeld klar im Plus beendet. Der ATX gewann 0,86 Prozent auf 3.483,75 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street im Verlauf gab es eine erfreuliche Anlegerstimmung zu beobachten.

An den US-Börsen wurde bereits am Vorabend goutiert, dass die Fed für heuer noch drei Zinssenkungen anvisiert. Laut Helaba-Analysten liegt die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine Senkung des US-Leitzinses um 25 Basispunkte per Juni wieder höher bei 84 Prozent.

Eine Überraschung lieferte am Berichtstag die Schweizerische Nationalbank (SNB) und vollzieht unerwartet eine geldpolitische Wende mit einer Leitzinssenkung. Der SNB-Leitzins werde um 0,25 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent gesenkt. Die SNB ist damit die erste bedeutende Zentralbank, die ihre straffe Geldpolitik zur Eindämmung der Inflation zurückfährt.

ste/mik

ISIN AT0000999982