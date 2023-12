Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX gewinnt 1,0 Prozent

Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,96 Prozent und 3.321,76 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,04 Prozent auf 1.666,80 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben, obwohl robuste US-Arbeitsmarktdaten die Hoffnungen auf bald sinkende Leitzinsen etwas gedämpft hatte.

Der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für November zeichnete insgesamt ein solides Bild vom Arbeitsmarkt. Außerhalb der Landwirtschaft sind 199.000 Stellen hinzugekommen. Analysten hatten im Schnitt nur mit 185.000 neuen Stellen gerechnet. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich zum Vormonat deutlicher als erwartet um 0,4 Prozent.

Von den Zahlen hatten Anleger Hinweise auf die künftigen Schritte der US-Notenbank erwartet. Viele Marktteilnehmer hoffen derzeit auf Leitzinssenkungen im Frühjahr. Ein starker Arbeitsmarkt und insbesondere steigende Löhne lassen Zinssenkungen allerdings weniger wahrscheinlich scheinen. "Der Bericht stützt unsere Einschätzung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen nicht so früh senken wird, wie der Markt es eingepreist hat", schreiben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion auf die Zahlen.

mik/spa

ISIN AT0000999982