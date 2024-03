Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX klettert 0,91 Prozent

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 0,91 Prozent auf 3.378,58 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,84 Prozent auf 1.704,75 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld ging überwiegend höher ins Wochenende.

Im Fokus des letzten Handelstages dieser Woche standen Konjunkturdaten. Am Vormittag wurden Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar laut ersten Schätzungen der Eurostat weiter zurückgegangen sein.

Am Nachmittag standen Daten aus den USA im Mittelpunkt des Interesses: Dort hat die Industrie ihre lange Talfahrt überraschend beschleunigt, der Einkaufsmanagerindex für den Sektor sank im Februar auf 47,8 Punkte von 49,1 Zählern im Vormonat. Zudem trübte sich die Konsumentenstimmung unerwartet ein.

In Wien pausierte die Berichtssaison am Freitag, Meldungen zu Einzelwerten blieben Mangelware. Mit Blick auf die Branchentafel waren Bankaktien gesucht. Raiffeisen Bank International zogen um 3,7 Prozent an, BAWAG legten um 1,9 Prozent zu und auch Erste Group gewannen 1,2 Prozent.

