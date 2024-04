Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX knapp behauptet bei 3.560,42 Punkten

Die Wiener Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,11 Prozent auf 3.560,42 Punkte. Stark gesucht waren nach gut aufgenommenen Quartalszahlen OMV-Aktien und legten 2,5 Prozent zu.

An anderen Börsen in Europa ging es deutlicher nach unten. Die am Dienstag gemeldeten Wirtschaftsdaten waren teilweise überraschend gut ausgefallen, dürften aber an der Erwartung einer kommenden EZB-Zinssenkung nichts geändert haben, hieß es.

Viele Anleger dürften sich am Dienstag zudem im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Zinsentscheidung zurück gehalten haben. Mit einem Zinsschritt wird an den Märkten zwar nicht gerechnet, von den begleitenden Statements werden aber Hinweise auf den künftigen Zinskurs der Fed erhofft.

mik/szk

ISIN AT0000999982