Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,24 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag etwas höher aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gewann moderate 0,24 Prozent auf 3.767,95 Einheiten nach. An den europäischen Leitbörsen herrschte kein klarer Richtungstrend vor. Auch an der Wall Street lag im Verlauf eine gemischte Stimmung vor. Während die Technologiewerte von dem weiteren Höhenflug der Nvidia-Aktie nach starken Zahlen des KI-Vorzeigeunternehmens beflügelt wurden, tendierten die Standardwerte im Minus.

Am heimischen Aktienmarkt rückten mit Zahlenvorlagen Porr und SBO ins Blickfeld der Anleger. Die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann (SBO) reagierten mit einem deutlichen Abschlag von 6,9 Prozent auf die Ergebnispräsentation. Die Porr-Titel gaben um ein Prozent nach.

ste/mha

ISIN AT0000999982