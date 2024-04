Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,3 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Freitag nach deutlicheren Gewinnen im Frühhandel letztlich nur moderat im Plus geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Aufschlag von 0,28 Prozent und 3.554,28 Punkten. Andere Börsen in Europa gaben ihre Gewinne überhaupt ab und drehten knapp ins Minus.

Für positive Stimmung hatte zeitweise die Aussicht auf eine vielleicht bald anstehende EZB-Zinssenkung gesorgt. Die Kommentare der EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Rahmen der Zinsentscheidung am Donnerstag wurden von den Märkten als Hinweis auf eine wahrscheinliche erste Zinssenkung im Juni interpretiert. Im weiteren Handelsverlauf trübten aber eine schwache US-Börseneröffnung nach enttäuschenden US-Konjunkturdaten und Unternehmensergebnissen die Börsenstimmung in Europa ein.

mik/ste

ISIN AT0000999982