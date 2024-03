Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,46 Prozent zu

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0407 vom 15.03.2024 muss es im 2. Absatz/2.Satz richtig heißen: ...die Industriestimmung verschlechterte (nicht: verstärkte) sich im März hingegen stärker als prognostiziert. ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit Kursgewinnen beendet. Der heimische Leitindex ATX schloss um 0,46 Prozent fester auf 3.410,12 Einheiten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,23 Prozent auf 1.710,97 Zähler. Der heutige große Verfallstag, an dem Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen ausgelaufen sind, verursachte keine größeren Schwankungen.

International im Fokus des Handelstages standen frische Konjunkturdaten aus den USA. Die Industrieproduktion stieg im Februar ein wenig deutlicher als erwartet, die Industriestimmung verschlechterte sich im März hingegen stärker als prognostiziert. Auch die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im März überraschend etwas eingetrübt.

Unter den Einzelwerten standen am heimischen Aktienmarkt die Aktien von Lenzing im Fokus, bei denen zu Handelsende ein sattes Minus von 13 Prozent stand. Der Faserhersteller hat für 2023 einen Nettoverlust von 593 Mio. Euro gemeldet und schreibt aufgrund von veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Wert von fünf Produktionswerken um 465 Mio. Euro ab.

kat/ste

ISIN AT0000999982