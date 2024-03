Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,6 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,59 Prozent bei 3.390,45 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben.

Gut gesucht waren in Wien die Aktien des Caterers DO&CO und legten 4,8 Prozent zu. Addiko-Bank konnten nach gut aufgenommenen Ergebnissen nur zeitweise zulegen und beendeten den Tag 0,3 Prozent im Minus. Größere Abgaben gab es in AT&S (minus 3,6 Prozent).

Die mit Spannung erwartete Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell brachte keine Impulse. Der Fed-Chef hat wie erwartet Zinssenkungen für das heurige Jahr in Aussicht gestellt, den Hoffnungen auf bald anstehende Zinsschritte mit dem Verweis auf die immer noch hohe Inflation aber gleichzeitig eine Absage erteilt.

Viele Anleger dürften nun auf die am Donnerstag anstehende Zinsentscheidung der EZB warten. Mit einem Zinsschritt wird zwar nicht gerechnet, die begleitenden Kommentare könnten aber wieder Signale für den kommenden Kurs der Notenbank bringen.

