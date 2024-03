Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt 0,7 Prozent zu

Die Wiener Börse hat den Handel am Mittwoch mit Gewinnen beendet. Der ATX schloss mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 3.523,44 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es moderat nach oben. Der Handelstag verlief weitgehend ruhig, viele Anleger dürften im Vorfeld des Osterwochenendes und der am Freitag anstehenden US-Inflationsdaten derzeit abwarten.

Die größten Gewinner im prime market waren nach gut aufgenommenen Jahresergebnissen die Aktien von FACC und legten 5,7 Prozent zu. Bei höherem Volumen gesucht waren am Mittwoch auch Lenzing (plus 4,4 Prozent), S Immo (plus 2,9 Prozent) und AT&S (plus 2,5 Prozent). Größere Abgaben gab es in Do&Co (minus 3,1 Prozent) und der OMV (minus 0,9 Prozent).

mik/sto

ISIN AT0000999982