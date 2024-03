Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX legt gut ein Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Gewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 1,1 Prozent auf 3.401,67 Punkte. An anderen Börsen gab es hingegen nur wenig Bewegung. Marktteilnehmer berichteten von einem impulsarmen Handelstag.

Stark gesucht waren Mayr-Melnhof und lagen mit einem Kursplus von knapp 3,0 Prozent an der Spitze im prime market. Die Titel konnten sich damit aber nur teilweise von ihren starken Vortagesverlusten erholen. Am Dienstag waren die Titel nach der Vorlage von Zahlen über 7 Prozent in die Tiefe gerutscht.

Bei hohen Umsätzen fest zeigten sich auch Raiffeisen Bank International (plus 2,5 Prozent) und OMV (plus 2,4 Prozent). Unter Druck kamen UBM und waren mit einem Minus von 6,0 Prozent das Schlusslicht im prime market.

mik/sto

ISIN AT0000999982