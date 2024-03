Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX prozentuell unverändert

Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel belastet von einem Kursrutsch der Aktie der Raiffeisen Bank International (RBI) unbewegt beendet. Der ATX schloss prozentuell unverändert auf 3.453,91 Punkte.

Die RBI-Aktien reagierten mit einer Kurstalfahrt in Höhe von fast neun Prozent auf einen Medienbericht. In der Spitze waren die Titel mehr als 15 Prozent eingebrochen. Vor der Meldung notierte die Aktie nur knapp im Minus. Die US-Behörden wollen der RBI laut einem Agenturbericht bei ihrem heiklen Milliarden-Deal rund um den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und dessen Anteile am Baukonzern Strabag einen Strich durch die Rechnung machen. Hochrangige Vertreter des US-Finanzministeriums drängten die österreichische Bank dazu, von ihren Plänen abzurücken, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen zur Nachrichtenagentur Reuters.

Die RBI erklärte in einem Statement, dass sie alle geltenden Sanktionen sorgfältig überprüft habe, bevor die Transaktion im Dezember angekündigt worden war. In den letzten Wochen seien alle relevanten Behörden, auch das US-Finanzministerium und die US-Sanktionsbehörde OFAC, über die Einzelheiten der Transaktion informiert worden.

ste/sto

ISIN AT0000999982