Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX rutscht 3,2 Prozent tiefer

Die Wiener Börse ist am Freitag, wie schon am Donnerstag, tief in der Verlustzone aus dem Handel gegangen. Der ATX hatte im Handelsverlauf sukzessive weiter abgegeben und schließlich deutliche 3,22 Prozent tiefer bei 3.527,16 Einheiten geschlossen. Der ATX Prime verlor nur leicht geringere 3,12 Prozent auf 1.769,36 Einheiten.

Schwach tendierten zum Wochenschluss in ganz Europa Aktien aus dem Technologiesektor, das drückte auch in Österreich in diesem Bereich auf die Stimmung. So sackten die Aktien von AT&S 8,1 Prozent auf 17,00 Euro ab.

Eine starke Abwärtsbewegung gab es auch bei den Anteilsscheinen von Wienerberger. Für sie ging es im späten Handel noch einmal deutlich auf minus 9,5 Prozent nach unten.

mha/ste

ISIN AT0000999982