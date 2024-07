Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,1 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Freitag knapp behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 3.708,61 Punkten. Auch andere Börsen drehten nach einem freundlichen Handelsverlauf im Späthandel knapp ins Minus. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht wirkte sich nicht merklich an den Märkten aus. Angesichts der am Wochenende anstehenden zweiten Wahlrunde in Frankreich dürften viele Anleger aber vorsichtig geworden sein.

Bei höherem Volumen gesucht waren zum Wochenschluss Aktien der Immofinanz und des Verbunds und legten jeweils um die 2 Prozent zu. AT&S büßten hingegen nach einer Kurszielsenkung 6,4 Prozent ein und waren damit die mit Abstand größten Verlierer im prime market.

mik/spa

ISIN AT0000999982