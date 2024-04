Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,4 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit moderaten Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,39 Prozent und 3.551,06 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Die im Tagesverlauf gemeldeten Konjunkturdaten hatten teilweise positiv überrascht, konnten die Börsen aber nur leicht unterstützen.

So schwächte sich die Inflation in der Eurozone im März stärker als erwartet auf 2,4 Prozent ab. Am Markt wird mit einer ersten Zinssenkung im Juni gerechnet. Zuletzt hatten aber mehrere EZB-Vertreter betont, dass die Datenlage bei der Sitzung im April noch nicht ausreichen werde, um eine Entscheidung zu treffen.

Die am Nachmittag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten lösten ebenfalls keine merklichen Reaktionen an den Börsen aus. Die US-Unternehmen haben laut einer Umfrage im März mehr Jobs geschaffen als von Experten erwartet. Unterm Strich entstanden im vorigen Monat 184.000 Stellen, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner Firmenbefragung mitteilte. Die ADP-Daten gelten als potenzieller Vorindikator für den am Freitag anstehenden monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung.

mik/sto

ISIN AT0000999982