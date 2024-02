Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,6 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat den Handel am Montag mit Kursverlusten beendet. Der heimische Leitindex ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,60 Prozent und 3.420,01 Punkten. Auch andere Börsen in Europa gaben geringfügig nach. Für einen verhaltenen Wochenstart sorgte das Schwinden der Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen in den USA.

Am Freitag hatte ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht die Zinsfantasien getrübt. In Folge verpasste dann US-Notenbankchef Jerome Powell mit Äußerungen in einem Interview mit dem Fernsehsender CBS den Hoffnungen auf schnelle Zinssenkungen einen weiteren Dämpfer. Am Montagnachmittag untermauerten dann gut ausgefallene ISM-Einkaufsmanagerdaten für den US-Dienstleistungssektor das Bild vorerst anhaltend hoher Zinsen.

mik/spa

ISIN AT0000999982