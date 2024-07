Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,6 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch fester geschlossen. Der ATX legte 0,56 Prozent auf 3.680,42 Punkte zu. Auch an anderen Börsen ging es im Tagesverlauf nach oben. Angetrieben wurden die Märkte von der Aussicht auf fallende US-Zinsen. Nachdem im Frühhandel Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell als Signal für mögliche Zinssenkungen gewertet wurden, schürten schwach ausgefallene US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag die Zinssenkungshoffnungen weiter.

Bei hohem Volumen gesucht waren am Mittwoch Wienerberger (plus 2,3 Prozent), voestalpine (plus 1,7 Prozent) sowie die beiden Bankschwergewichte Erste Group (plus 2,2 Prozent) und RBI (plus 1,8 Prozent). Unter Druck kamen Andritz und waren mit einem Minus von 3,2 Prozent das Schlusslicht im prime market.

mik/spa

ISIN AT0000999982