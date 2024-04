Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 0,8 Prozent höher

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,75 Prozent und 3.580,87 Punkten. Angetrieben wurde der ATX vor allem von der guten Nachfrage in Bankwerten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach oben.

Für gute Stimmung an den Märkten sorgten einzelne gut aufgenommene Unternehmensnachrichten. Untermauert wurde die positive Tendenz von soliden Wirtschaftszahlen aus Europa. So waren am Vormittag gemeldete Daten zur Wirtschaftsstimmung in der Eurozone überraschend gut ausgefallen. Im April stieg der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone um 1,1 Punkte auf 51,4 Zähler und damit auf den höchsten Stand seit elf Monaten. Analysten hatten im Schnitt mit nur 50,7 Punkten gerechnet.

ISIN AT0000999982