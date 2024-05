Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt 1,6 Prozent im Minus

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,59 Prozent auf 3.651,16 Punkten. Auch an anderen Börsen in Europa ging es nach unten. Belastet wurden die Märkte von Ängsten vor weiter hohen Zinsen. Untermauert wurden diese Sorgen von den am Mittwoch gemeldeten deutschen Verbraucherpreisdaten. Im Vorfeld der EZB-Zinsentscheidung in der kommenden Woche galt den Zahlen große Aufmerksamkeit.

Die Daten zeigten einen Anstieg der Inflationsrate auf 2,4 Prozent im Mai, nach einer Rate von 2,2 Prozent im April. Ein Anstieg war an den Märkten erwartet worden, Analysten zufolge ist vor allem ein Einmaleffekt dafür verantwortlich. Die Einführung des Deutschland-Tickets hatte die Preise für den Verkehr im Vorjahr gedrückt, dieser Effekt ist jetzt ausgelaufen.

An der EZB-Zinsentscheidung in der kommenden Woche und der dabei erhofften Zinssenkung dürften die Zahlen nichts ändern, sagten Analysten in ersten Reaktionen. Die Daten zeigen aber, dass der Trend rückläufiger Inflation in Deutschland vorerst ein Ende gefunden habe.

mik/sto

