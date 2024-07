Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt im Plus

Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der heimische Leitindex ATX zeigte sich über weite Handelsstrecken im Minus, schaffte dann aber am Nachmittag den Vorzeichenwechsel und stieg 0,32 Prozent auf 3.660,10 Punkte. Es war der vierte Gewinntag in Serie für das heimische Aktienbarometer. Der marktbreite ATX Prime stieg um 0,22 Prozent auf 1.830,72 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld schloss hingegen klar im Minus.

Die Meldungslage zu Einzelwerten blieb in Wien den ganzen Tag über mager. Der ATX wurde vor allem durch kräftige Aufschläge bei den Index-Schwergewichten aus dem Banken- und Ölsektor gestützt.

Datenseitig standen heute frische Verbraucherpreise im Fokus. Die Inflation im Euroraum ist im Juni leicht gesunken, die Kernteuerung stagnierte. Die Zahlen sind mit Blick auf das derzeit stattfindende geldpolitische Forum der Europäischen Zentralbank (EZB) von besonderem Interesse. Marktteilnehmer hoffen auf Hinweise von EZB-Präsidentin Lagarde und Fed-Chef Powell, wie es geldpolitisch dies- und jenseits des Atlantiks weitergehen könnte.

kat/mha

ISIN AT0000999982