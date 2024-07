Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt im Plus

Die Wiener Börse hat am Freitag mit leichten Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX hatte über weite Handelsstrecken im Minus tendiert und folgte den übrigen europäischen Börsen erst im Späthandel ins Plus, am Ende stand er um 0,07 Prozent höher auf 3.671,77 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,14 Prozent auf 1.839,14 Einheiten.

Datenseitig waren vor der am nächsten Mittwoch anstehenden Zinssitzung der US-Notenbank Fed die Blicke auf frische Inflationszahlen aus den USA gerichtet. Diese lieferten aber keine Überraschungen und sorgten nicht für größere Bewegungen an den Märkten.

In Wien blieb die Meldungslage vor dem Wochenende mager. Neuigkeiten gab es bei Palfinger. Der Kranhersteller hatte vorbörslich Halbjahresergebnisse vorgelegt, die am Markt gut aufgenommen wurden. Die Aktien schlossen um 3,1 Prozent fester.

kat/spa

ISIN AT0000999982