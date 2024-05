Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt um 0,3 Prozent höher

Die Wiener Börse hat am Dienstag nach einer ruhigen Handelssitzung mit leichten Zuwächsen geschlossen. Impulsgebende Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten blieben am Berichtstag rar. Der ATX steigerte sich um 0,30 Prozent auf 3.775,49 Einheiten. Für den ATX Prime ging es um 0,20 Prozent auf 1.887,05 Zähler hinauf.

Nachdem am Vormittag fallende Erzeugerpreise in Deutschland im Fokus gestanden hatten, jedoch nur geringen Einfluss auf den Markt auszuüben vermochten, richtete sich die Aufmerksamkeit am Abend auf Aussagen des Fed-Währungshüters Christopher Waller. Dieser hatte sich mit Blick auf baldige Leitzinssenkungen vorsichtig gezeigt. Man brauche mehrere weitere Monate mit "guter Inflation", bis man die Zinsen senken könne, sagte er in Washington. Jüngste Daten deuteten jedoch auf Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung hin.

sto/mha

ISIN AT0000999982