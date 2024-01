Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX schließt wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag wenig verändert aus dem Handel verabschiedet. Für den ATX ging es am Berichtstag um marginale 0,02 Prozent hinauf auf 3.426,39 Einheiten. Der ATX Prime legte ebenfalls um 0,02 Prozent auf 1.721,97 Punkte zu.

Vor den am Donnerstag anstehenden US-Verbraucherpreisdaten dürften sich Anleger zunehmen zurückhalten. Die große Frage wird sein, ob die Zahlen die Geldpolitik der Federal Reserve beeinflussen können. In der Vorwoche hatten starke Konjunkturdaten für teils deutliche Verluste an den Märkten gesorgt.

ISIN AT0000999982