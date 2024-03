Wiener Börse (Schluss) 1 - ATX steigt um 0,56 Prozent

Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Rückenwind lieferte am Nachmittag die positive Eröffnung an der Wall Street. Der Leitindex ATX ging um 0,56 Prozent höher bei 3.429,30 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime stieg um 0,60 Prozent auf 1.721,32 Punkte.

Wichtige Konjunkturdaten waren am Berichtstag Mangelware. Die Aufmerksamkeit dürfte allerdings langsam, aber sicher in Richtung Zinssitzung der Federal Reserve am Mittwoch wandern. Eine Senkung wird nicht erwartet, allerdings erhoffen sich Investoren Hinweise auf die Geldpolitik der Zentralbank.

Darüber hinaus stehen in dieser Woche wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. So wird am morgigen Dienstag noch in Deutschland der ZEW-Saldo herausgegeben. Auch Einkaufsmanagerindizes und das Ifo-Geschäftsklima stehen am Programm, allerdings erst nach dem Zinsentscheid.

sto/ste

ISIN AT0000999982